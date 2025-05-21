Муж и жена умерли в один день после 74 лет брака

В Бразилии 92-летняя Одилета Пансани де Аро и 94-летний Паскуаль де Аро, прожившие в браке 74 года, скончались в один день, сообщает Need To Know.
Одилета и Паскуаль встретились в юности и поженились в 1951 году. Они стали родителями шестерых детей. Одилета занималась домом, а Паскуаль работал в магазине тканей. Со временем они основали благотворительную организацию, помогающую нуждающимся.
В последние годы Паскуаль ухаживал за Одилетой, страдавшей болезнью Альцгеймера.
В 2023 году у Паскуаля диагностировали рак кишечника на последней стадии. По словам родственников, он молился, чтобы они с женой ушли из жизни одновременно. Его желание исполнилось: Одилета умерла утром 17 апреля, а Паскуаль скончался через десять часов, всего через два дня после их 74-й годовщины свадьбы.
«Это история любви, достойная фильма. Они всегда говорили, что уйдут в один день, и сделали это», — сказал зять супругов.
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