Муж и жена умерли в один день после 74 лет брака

В 2023 году у Паскуаля диагностировали рак кишечника на последней стадии. По словам родственников, он молился, чтобы они с женой ушли из жизни одновременно. Его желание исполнилось: Одилета умерла утром 17 апреля, а Паскуаль скончался через десять часов, всего через два дня после их 74-й годовщины свадьбы.