Хинштейн рассказал, о чем говорил с Путиным во время поездки в машине

КУРСК, 21 мая — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что во время поездки с президентом Владимиром Путиным на машине, они говорили «о многом», в том числе о планах по созданию мемориала жертвам фашизма и нацизма.
Накануне президент РФ Владимир Путин с деловым визитом посетил Курскую область. Глава государства предложил врио губернатора региона Александру Хинштейну часть рабочих вопросов по ситуации в Курской области обсудить в его машине.
«Журналисты меня спрашивают, что обсуждали с Владимиром Владимировичем, пока ехали в машине. Говорили о многом, в том числе докладывал о нашем плане по созданию совместного мемориала жертвам фашизма XX века и неонацизма века XXI. Об этом расскажу завтра уже чуть позднее. А в целом огромное спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он рядом с курянами», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.