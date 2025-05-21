Хинштейн рассказал, о чем говорил с Путиным во время поездки в машине

«Журналисты меня спрашивают, что обсуждали с Владимиром Владимировичем, пока ехали в машине. Говорили о многом, в том числе докладывал о нашем плане по созданию совместного мемориала жертвам фашизма XX века и неонацизма века XXI. Об этом расскажу завтра уже чуть позднее. А в целом огромное спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он рядом с курянами», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.