На второй поток программы «Время героев» отобрано 85 участников

Общественный совет президентской образовательной программы «Время героев» во время заседания утвердил кандидатов на обучение во втором потоке, передает пресс-служба программы.
Как заявил во время заседания первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, в соответствующий список вошли 85 человек. При этом 37 участников были отобраны из числа подавших заявки в первой волне регистрации, еще 48 подали заявки во второй волне.
Кроме того, сенатор Совета Федерации, член Общественного совета программы «Время героев» Александр Карелин добавил, что во время отбора учитывались ратные заслуги, боевой опыт и результаты тестирования.
Напомним, ранее участник программы «Время героев» Антон Старостин занял пост зампредседателя госкомитета молодежной политики Крыма.