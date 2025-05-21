На второй поток программы «Время героев» отобрано 85 участников

Как заявил во время заседания первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, в соответствующий список вошли 85 человек. При этом 37 участников были отобраны из числа подавших заявки в первой волне регистрации, еще 48 подали заявки во второй волне.