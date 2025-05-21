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Участниками второго потока программы «Время героев» станут более 80 человек

Участниками второго потока программы «Время героев» станут 85 человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На второй поток программы «Время героев» отобрано 85 участников, сообщается в официальном Telegram-канале программы.

«Двадцать первого мая состоялось заседание Общественного совета президентской образовательной программы “Время героев”. Его члены подвели итоги набора на второй поток программы: его участниками станут 85 человек», — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, на второй поток подали заявку 21 644 бойца, к тем 44 тысячам, которые подали заявки в 2024 году.

«Среди ключевых критериев у нас были воинские заслуги, высокий управленческий опыт — как гражданский, так и боевой. Результаты получились очень плотные. Все участники отбора достойны стать слушателями программы», — отметил Кириенко.

Он добавил, что возросло число кандидатов с самыми высокими государственными наградами, в первую очередь Героев России и кавалеров ордена Мужества.

Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.

Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.