Лето пришло на 10 дней раньше: Жителей Молдовы ждет жара до +25 градусов и испепеляющее солнце

Что же, самое время рассказать о погодке на завтра, 22 мая. Значит, рассказываем.
Ночью синоптики нам предвещают до 13 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на три градуса.
Днем нас ждет почти летняя температура — плюс 25 градусов. Будет солнечно. Получается, что лето пришло в Молдову на 10 дней раньше календаря. Вечером ожидается до +17 градусов.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 13−15 метров в секунду, а относительная влажность — 85%.
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