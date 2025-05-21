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Лето пришло на 10 дней раньше: Жителей Молдовы ждет жара до +25 градусов и испепеляющее солнце

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 22 мая 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Что же, самое время рассказать о погодке на завтра, 22 мая. Значит, рассказываем.

Ночью синоптики нам предвещают до 13 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на три градуса.

Днем нас ждет почти летняя температура — плюс 25 градусов. Будет солнечно. Получается, что лето пришло в Молдову на 10 дней раньше календаря. Вечером ожидается до +17 градусов.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 13−15 метров в секунду, а относительная влажность — 85%.

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