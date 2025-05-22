В Перми реконструируют спортивный комплекс имени Сухарева

В Перми продолжаются работы по реконструкции спортивного комплекса имени Сухарева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Пермского края.
Работы разделены на два этапа. Первый — это обновление футбольного поля. Сейчас демонтировано старое покрытие, подрядная организация занялась выравниванием и уплотнением основания. Следующим шагом станет укладка нового искусственного газона. С момента постройки комплекса, первая очередь которого была завершена в 2005 году, футбольная зона еще ни разу не модернизировалась. Подрядчику предстоит завершить весь объем работ до 20 июня этого года.
На втором этапе реконструкция коснется ледового дворца, входящего в состав комплекса.
«На арене будет обновлена система охлаждения, а также отремонтируют раздевалки. Мы рассчитываем, что к началу следующего хоккейного сезона условия станут гораздо удобнее», — отметила Татьяна Чеснокова, министр физкультуры и спорта Пермского края.
Отметим, что в прошлом году работы по ремонту прошли в легкоатлетическом манеже комплекса. Тогда обновили спортивное покрытие в зале и зону входа.