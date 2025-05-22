В Перми реконструируют спортивный комплекс имени Сухарева

Работы разделены на два этапа. Первый — это обновление футбольного поля. Сейчас демонтировано старое покрытие, подрядная организация занялась выравниванием и уплотнением основания. Следующим шагом станет укладка нового искусственного газона. С момента постройки комплекса, первая очередь которого была завершена в 2005 году, футбольная зона еще ни разу не модернизировалась. Подрядчику предстоит завершить весь объем работ до 20 июня этого года.