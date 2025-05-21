В Ростове на Левом берегу откроют новую школу к 1 сентября

Капитальный ремонт проводится в школе Аксайского района. Ее вместимость составляет 110 учеников. Специалисты проводят капитальный ремонт трех корпусов. Отметим, что они были построены в 1937 году. На капитальный ремонт школы было направлено около 147,3 млн рублей.