В Ростове на Левом берегу откроют новую школу к 1 сентября

В донском регионе завершаются масштабные работы по созданию современных образовательных пространств. Главным объектом станет новая школа на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Вместимость школы на Левом берегу составляет 1100 учеников. На строительство образовательного учреждения было направлено 2,1 млрд рублей. Сегодня готовность объекта составляет 88%. Одной из особенностей школы является наличие современной лаборатории, IT-классов и спортивного комплекса.
Капитальный ремонт проводится в школе Аксайского района. Ее вместимость составляет 110 учеников. Специалисты проводят капитальный ремонт трех корпусов. Отметим, что они были построены в 1937 году. На капитальный ремонт школы было направлено около 147,3 млн рублей.
Завершается строительство школы в поселке Темерницком. Школа рассчитана на тысячу человек. Отметим, что работы начались еще в 2022 году.
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