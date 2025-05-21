Алешкин: Максаковой не поможет довод об опьянении для возвращения квартиры

Оперная певица Мария Максакова* не могла в момент подписания документов о дарении квартиры в Москве находится в алкогольном состоянии. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.
Ранее сообщалось, что Максакова пыталась через суд оспорить зарегистрированные права на недвижимость. Ответчиками по заявлению стали ее дети. Уточнялось, что певица заключила договор дарения квартиры, но уклонилась от регистрации перехода права собственности и самостоятельных действий для ее проведения не предпринимала, ссылаясь на отсутствие свободного времени и уполномоченных представителей. В итоге она не удовлетворила требование истцов об исполнении своих обязательств, из-за чего они и обратились в суд. Кроме того, певица заявила, что была с состоянии алкогольного опьянения в момент подписания документа о дарении квартиры.
«На счет алкогольного опьянения я отношусь к этой стадии критически, поскольку нотариус заверял эту сделку. В данном случае он не мог не видеть, в каком состоянии находится лицо, которое совершает реальное действие. Поэтому пьяная она там была или не пьяная, наверное, все-таки нет, потому что нотариус понимает, что состояние изменения психики имеется и никогда не будет совершать сделку с таким человеком, поэтому в этой части я отклоняю это как несостоятельный аргумент», — сказал собеседник издания.
Также Алешкин рассказывал aif.ru, что у Максаковой нет никаких шансов отсудить у детей квартиру в Москве.
До этого СМИ сообщали, что в 2021 году дети Максаковой подали на нее в суд, потребовав передать им квартиру на Краснопресненской набережной в Москве площадью 260 кв. метров. В феврале 2025 года стало известно, что в отношении Максаковой возбуждено уголовное дело за нарушение закона об иностранных агентах (ч. 2 статьи 330.1 УК РФ). В апреле Таганский районный суд Москвы оштрафовал ее на 50 тысяч рублей.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.