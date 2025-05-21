Алешкин: Максаковой не поможет довод об опьянении для возвращения квартиры

Ранее сообщалось, что Максакова пыталась через суд оспорить зарегистрированные права на недвижимость. Ответчиками по заявлению стали ее дети. Уточнялось, что певица заключила договор дарения квартиры, но уклонилась от регистрации перехода права собственности и самостоятельных действий для ее проведения не предпринимала, ссылаясь на отсутствие свободного времени и уполномоченных представителей. В итоге она не удовлетворила требование истцов об исполнении своих обязательств, из-за чего они и обратились в суд. Кроме того, певица заявила, что была с состоянии алкогольного опьянения в момент подписания документа о дарении квартиры.