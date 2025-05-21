Глава Тульской области Миляев сообщил об ограничении работы мобильного интернета

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев опубликовал в телеграм-канале пост-предупреждение для всех жителей региона, объясняющий, почему 21 мая 2025 года могли наблюдаться перебои (или полное отсутствие) с доступом к мобильному интернету. Временные ограничения на работу мобильного интернета введены осознанно, в целях безопасности.
«Друзья, мы уже не в первый раз сталкиваемся с ограничениями мобильного интернета. Сегодня ситуация повторилась. Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей», — пишет Миляев.
Глава региона отметил, что украинские нацисты осуществляют массированные атаки беспилотникам по России, за сутки вне зоны проведения СВО сбиты более 80 аппаратов. Поэтому, чтобы не помогать врагу и уберечь жизни людей, мобильный интернет временно отключён. В таких условиях системы РЭБ работают лучше, а БПЛА теряют ориентиры.
Миляев заверил, что как только опасность минует — интернет вернётся, а пока безопасность граждан — превыше всего. Однако WiFi и проводной интернет работают в штатном режиме. добавил губернатор.
Ранее KP.RU сообщил, что аналогичная ситуация была в период перед празднованием Дня Победы — интернет ограничивали для качественной защиты от украинских БПЛА.