Глава Тульской области Миляев сообщил об ограничении работы мобильного интернета

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев опубликовал в телеграм-канале пост-предупреждение для всех жителей региона, объясняющий, почему 21 мая 2025 года могли наблюдаться перебои (или полное отсутствие) с доступом к мобильному интернету. Временные ограничения на работу мобильного интернета введены осознанно, в целях безопасности.