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Глава Тульской области Миляев сообщил об ограничении работы мобильного интернета

Дмитрий Миляев предупредил жителей Тульской области об ограничении интернета.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев опубликовал в телеграм-канале пост-предупреждение для всех жителей региона, объясняющий, почему 21 мая 2025 года могли наблюдаться перебои (или полное отсутствие) с доступом к мобильному интернету. Временные ограничения на работу мобильного интернета введены осознанно, в целях безопасности.

«Друзья, мы уже не в первый раз сталкиваемся с ограничениями мобильного интернета. Сегодня ситуация повторилась. Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей», — пишет Миляев.

Глава региона отметил, что украинские нацисты осуществляют массированные атаки беспилотникам по России, за сутки вне зоны проведения СВО сбиты более 80 аппаратов. Поэтому, чтобы не помогать врагу и уберечь жизни людей, мобильный интернет временно отключён. В таких условиях системы РЭБ работают лучше, а БПЛА теряют ориентиры.

Миляев заверил, что как только опасность минует — интернет вернётся, а пока безопасность граждан — превыше всего. Однако WiFi и проводной интернет работают в штатном режиме. добавил губернатор.

Ранее KP.RU сообщил, что аналогичная ситуация была в период перед празднованием Дня Победы — интернет ограничивали для качественной защиты от украинских БПЛА.