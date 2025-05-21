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Трамп считает ошибочным исключение России из «Большой восьмерки»

Президент США раскритиковал страны Запада за ограничения в адрес России.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Дональд Трамп назвал ошибочным исключение России из клуба «Большой восьмерки». Об этом политик высказался на пресс-конференции в Белом доме.

«Формат группы восьми был гораздо лучше, чем формат семерки. Западу не следовало бы отказываться от него», — резюмировал американский политик.

Кстати, Трамп не в первый раз критикует действия своего предшественника экс-президента США Джо Байдена и его команды. Трамп считает, что было ошибкой то, что США на несколько лет прервали диалог с Россией, а также тратили огромные суммы на вооружение Украины. Президент США не перестает напоминать, что если бы он оставался у власти, то ситуация с украинским кризисом развивалась иначе, а именно конфликта просто не было бы.

Ранее KP.RU сообщил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп начал говорить о победе РФ в конфликте на Украине.