Трамп считает ошибочным исключение России из «Большой восьмерки»

Кстати, Трамп не в первый раз критикует действия своего предшественника экс-президента США Джо Байдена и его команды. Трамп считает, что было ошибкой то, что США на несколько лет прервали диалог с Россией, а также тратили огромные суммы на вооружение Украины. Президент США не перестает напоминать, что если бы он оставался у власти, то ситуация с украинским кризисом развивалась иначе, а именно конфликта просто не было бы.