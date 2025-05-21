Ни человечности, ни нравственности: В ГД назвали попыткой похайпить слова Мардана о пенсионерах

«Это заявление — просто попытка зафиксировать себя в публичном пространстве, хайпануть. Но попытка, лишённая человечности и нравственности. Хватит уже пугать нашу молодёжь. Кроме того, это юридически неосуществимо — право на пенсию есть у всех граждан нашей страны», — подчеркнула парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».