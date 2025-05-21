Желающая выступать за Азербайджан российская фигуристка вернула ФФККР миллион рублей

Желающая выступать за Азербайджан российская фигуристка Вероника Жилина выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) около одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
В марте текущего года победительница Финала Гран-при России среди юниоров заявила, что намерена сменить спортивное гражданство. Тогда исполком ФФККР отказал юной фигуристке.
По информации источника, 17-летняя спортсменка выплатила федерации средства за два сезона и три календарных года — в этот период она, как кандидат в сборную России, получала финансирование. Также она возместила сумму, затраченную на пошив платьев для соревнований. Общий объем средств, которые вернула спортсменка, составил порядка одного миллиона рублей.
Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не утвердил смену спортивного гражданства фигуристки. Организация потребовала официальное открепительное письмо ФФККР. Окончательное решение по Жилиной может быть принято во время юниорского Гран-при, которое пройдет с 24 по 27 сентября в Баку.