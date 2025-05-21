Желающая выступать за Азербайджан российская фигуристка вернула ФФККР миллион рублей

По информации источника, 17-летняя спортсменка выплатила федерации средства за два сезона и три календарных года — в этот период она, как кандидат в сборную России, получала финансирование. Также она возместила сумму, затраченную на пошив платьев для соревнований. Общий объем средств, которые вернула спортсменка, составил порядка одного миллиона рублей.