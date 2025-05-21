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Принятый за пожар дым в центре Москвы исходил от приготовления пищи на кухне

Принятый за пожар дым в центре Москвы исходил от пищи на сковородках. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 21 мая, сообщил источник в экстренных службах.

Принятый за пожар дым в центре Москвы исходил от пищи на сковородках. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 21 мая, сообщил источник в экстренных службах.

— Если быть точнее, (произошла, — прим. «ВМ») вспышка жировых отложений без возгорания, — сообщили в экстренных службах.

Новости о возможном возгорании появились вечером 21 мая. Сообщалось, что пожар якобы произошел в ресторане турецкой кухни на Арбате.

На эстакаде на Новокуркинском шоссе загорелся автобус. Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и потушили возгорание.

Ранее грузовик загорелся на Юго-Восточной хорде в Москве. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Площадь пожара составила 42 квадратных метра. На месте пожара работали пять огнеборцев и одна пожарная машина. Спустя время огонь удалось потушить.

МЧС наградили подростка, который помог потушить пожар в доме своего друга в Южном Бутове. Силовики вручили школьнику благодарность, а также поблагодарили родителей ученика и директора школы за воспитание ответственного гражданина.