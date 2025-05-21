В Ростовской области нашли пропавшую 13-летнюю девочку

Известно, что девочка покинула дом, не сообщив родным о своих планах, и перестала выходить на связь, вызвав серьезное беспокойство у семьи. Обеспокоенные родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам. К счастью, поиски увенчались успехом.