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В Ростовской области нашли пропавшую 13-летнюю девочку

Ушла к подруге, не предупредив родителей: В Ростовской области нашли пропавшую 13-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области благополучно завершились поиски 13-летней школьницы, которая пропала без вести 20 мая. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Известно, что девочка покинула дом, не сообщив родным о своих планах, и перестала выходить на связь, вызвав серьезное беспокойство у семьи. Обеспокоенные родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам. К счастью, поиски увенчались успехом.

— Правоохранители установили, что подросток отправилась с ночевкой к подруге. Жизни и здоровью найденной ничего не угрожает. Несовершеннолетняя передана родителям. Полицейские проводят проверку, — прокомментировали в региональном ведомстве.

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