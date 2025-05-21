В Ростовской области нашли пропавшую 13-летнюю девочку

В Ростовской области благополучно завершились поиски 13-летней школьницы, которая пропала без вести 20 мая. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Известно, что девочка покинула дом, не сообщив родным о своих планах, и перестала выходить на связь, вызвав серьезное беспокойство у семьи. Обеспокоенные родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам. К счастью, поиски увенчались успехом.
— Правоохранители установили, что подросток отправилась с ночевкой к подруге. Жизни и здоровью найденной ничего не угрожает. Несовершеннолетняя передана родителям. Полицейские проводят проверку, — прокомментировали в региональном ведомстве.
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