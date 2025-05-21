Трамп вновь назвал ошибкой исключение России из «Большой восьмерки»

Заместитель главы Министерства внутренних дел Великобритании Дэн Джарвис позже отметил, что Лондон не исключает возвращения России в «Большую восьмерку» и уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться. Официальный представитель Кремля в свою очередь сообщил, что России намного интереснее работать в G20, поскольку бывшая G8 утратила экономическое лидерство.