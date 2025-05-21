Исключение России из международного клуба «Большая восьмерка» (G8) было ошибкой. Об этом в среду, 21 марта, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.
По словам главы государства, если бы остальные члены неформального объединения не «вышвырнули» Россию, не исключено, что военного конфликта на Украине удалось бы избежать.
— Было бы намного лучше, если бы она была там, — подчеркнул Трамп.
Американский президент впервые заявил об ошибочности решения об исключении России из G8 в середине февраля. Трамп отметил, что членство Москвы в объединении не нравилось бывшему президенту США Бараку Обаме, и страны-участницы проголосовали за ее исключение.
Заместитель главы Министерства внутренних дел Великобритании Дэн Джарвис позже отметил, что Лондон не исключает возвращения России в «Большую восьмерку» и уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться. Официальный представитель Кремля в свою очередь сообщил, что России намного интереснее работать в G20, поскольку бывшая G8 утратила экономическое лидерство.