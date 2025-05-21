Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 22 мая

Какой сегодня день по народному календарю.

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?

22 мая в народном календаре отмечается день Николы Вешнего (Николы Теплого) — праздник, посвященный памяти святителя Николая Чудотворца. Этот святой почитается как покровитель путешественников, моряков, торговцев и всех, кто находится в дороге. Также его считают защитником бедных и невинно осужденных.

Название «Никола Вешний» связано с приходом тепла и окончательным пробуждением природы. В этот день часто устанавливалась стабильно теплая погода, поэтому крестьяне начинали активные полевые работы. Святителя Николая просили о хорошем урожае, защите от засухи и ненастья. В народе верили, что после Николы Вешнего можно не бояться ночных заморозков — «Пришел Никола — жди тепла».

Этот день считался важным рубежом между весной и началом лета, поэтому к нему относились с особым вниманием и надеждой на благополучие.

Что делали на Руси в этот день? Что рекомендуется делать в этот день?

22 мая на Руси было принято проводить время в трудах и молитвах, совмещая духовные традиции с повседневными заботами.

Работа в поле и огороде:

Начинали высадку поздних культур, особенно картофеля и капусты. Проводили первую прополку озимых и яровых посевов. Выгоняли скот на пастбища, так как трава уже достаточно подросла.

Домашние дела:

Хозяйки пекли пироги с зеленью и первые ягоды, угощая ими соседей и нищих. Заготавливали целебные травы, особенно любисток и зверобой, которые, по поверьям, в этот день обладали особой силой.

Духовные традиции:

Ходили в церковь на службу, молились Николаю Чудотворцу о здоровье, удаче в дороге и защите от бед. Помогали нуждающимся — считалось, что добрые дела в этот день принесут благословение на весь год.

Современные рекомендации:

Хороший день для начала новых дел, особенно связанных с землей (посадка растений, ремонт).Можно отправиться в путешествие — Никола Угодник покровительствует путникам. Благоприятное время для благотворительности и помощи близким.

Чего не стоит делать в этот день, 22 мая?

С днем Николы Вешнего связано несколько запретов, нарушение которых, по народным поверьям, могло навлечь неприятности.

Нельзя отказывать в помощи, особенно странникам и бедным — это считалось большим грехом. Запрещалось ругаться, сквернословить и завидовать — такие поступки могли лишить человека удачи. Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом (строительство, копание колодцев) — день лучше посвятить молитве и благим делам. Не стоит откладывать дела на потом — считалось, что лень в этот день приведет к неудачам в будущем. Не рекомендуется стричь волосы и ногти — по приметам, это могло укоротить жизнь. Следует избегать ссор в семье — конфликты в день Николы сулили разлад на весь год.

Эти запреты связаны с верой в особую духовную силу дня, когда добрые поступки вознаграждались, а дурные — наказывались.

Приметы погоды на 22 мая.

Народные наблюдения за природой в этот день помогали предсказать погоду на ближайшее время и урожайность.

Если утро дождливое — лето будет грибным и урожайным. Лягушки громко квакают — к скорому теплу и ясным дням. Зацвела ольха — пора сеять гречиху. Туман утром — жди грозы днем. Если на Николу Вешнего тепло и солнечно — будет хороший урожай зерновых. Гром гремит — к долгому ненастью. Ветер с юга — лето будет жарким и засушливым.

Эти приметы помогали крестьянам планировать работы и готовиться к возможным изменениям погоды. День Николы Вешнего был не только религиозным праздником, но и важным ориентиром в сельскохозяйственном цикле.