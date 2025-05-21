Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 22 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
22 мая в народном календаре отмечается день Николы Вешнего (Николы Теплого) — праздник, посвященный памяти святителя Николая Чудотворца. Этот святой почитается как покровитель путешественников, моряков, торговцев и всех, кто находится в дороге. Также его считают защитником бедных и невинно осужденных.
Название «Никола Вешний» связано с приходом тепла и окончательным пробуждением природы. В этот день часто устанавливалась стабильно теплая погода, поэтому крестьяне начинали активные полевые работы. Святителя Николая просили о хорошем урожае, защите от засухи и ненастья. В народе верили, что после Николы Вешнего можно не бояться ночных заморозков — «Пришел Никола — жди тепла».
Этот день считался важным рубежом между весной и началом лета, поэтому к нему относились с особым вниманием и надеждой на благополучие.
Что делали на Руси в этот день? Что рекомендуется делать в этот день?
22 мая на Руси было принято проводить время в трудах и молитвах, совмещая духовные традиции с повседневными заботами.
Работа в поле и огороде:
Начинали высадку поздних культур, особенно картофеля и капусты. Проводили первую прополку озимых и яровых посевов. Выгоняли скот на пастбища, так как трава уже достаточно подросла.
Домашние дела:
Хозяйки пекли пироги с зеленью и первые ягоды, угощая ими соседей и нищих. Заготавливали целебные травы, особенно любисток и зверобой, которые, по поверьям, в этот день обладали особой силой.
Духовные традиции:
Ходили в церковь на службу, молились Николаю Чудотворцу о здоровье, удаче в дороге и защите от бед. Помогали нуждающимся — считалось, что добрые дела в этот день принесут благословение на весь год.
Современные рекомендации:
Хороший день для начала новых дел, особенно связанных с землей (посадка растений, ремонт).Можно отправиться в путешествие — Никола Угодник покровительствует путникам. Благоприятное время для благотворительности и помощи близким.
Чего не стоит делать в этот день, 22 мая?
С днем Николы Вешнего связано несколько запретов, нарушение которых, по народным поверьям, могло навлечь неприятности.
Нельзя отказывать в помощи, особенно странникам и бедным — это считалось большим грехом. Запрещалось ругаться, сквернословить и завидовать — такие поступки могли лишить человека удачи. Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом (строительство, копание колодцев) — день лучше посвятить молитве и благим делам. Не стоит откладывать дела на потом — считалось, что лень в этот день приведет к неудачам в будущем. Не рекомендуется стричь волосы и ногти — по приметам, это могло укоротить жизнь. Следует избегать ссор в семье — конфликты в день Николы сулили разлад на весь год.
Эти запреты связаны с верой в особую духовную силу дня, когда добрые поступки вознаграждались, а дурные — наказывались.
Приметы погоды на 22 мая.
Народные наблюдения за природой в этот день помогали предсказать погоду на ближайшее время и урожайность.
Если утро дождливое — лето будет грибным и урожайным. Лягушки громко квакают — к скорому теплу и ясным дням. Зацвела ольха — пора сеять гречиху. Туман утром — жди грозы днем. Если на Николу Вешнего тепло и солнечно — будет хороший урожай зерновых. Гром гремит — к долгому ненастью. Ветер с юга — лето будет жарким и засушливым.
Эти приметы помогали крестьянам планировать работы и готовиться к возможным изменениям погоды. День Николы Вешнего был не только религиозным праздником, но и важным ориентиром в сельскохозяйственном цикле.