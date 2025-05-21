Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 22 мая

Нельзя отказывать в помощи, особенно странникам и бедным — это считалось большим грехом. Запрещалось ругаться, сквернословить и завидовать — такие поступки могли лишить человека удачи. Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом (строительство, копание колодцев) — день лучше посвятить молитве и благим делам. Не стоит откладывать дела на потом — считалось, что лень в этот день приведет к неудачам в будущем. Не рекомендуется стричь волосы и ногти — по приметам, это могло укоротить жизнь. Следует избегать ссор в семье — конфликты в день Николы сулили разлад на весь год.