Автоэксперт Шкуматов рассказал URA.RU, какие машины теперь под запретом в такси

Для использования в такси будут разрешены Lada Granta, Vesta, Iskra и другие модели с достаточной локализацией, а также «Москвич» и Evolute. Большинство машин зарубежных марок, включая Kia, Hyundai и Renault, в реестр не попадут. Об этом URA.RU рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.