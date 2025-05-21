Госдеп: США пересматривают статус «Талибана»* как террористической организации

В настоящий момент в США «Талибан»* классифицирован как Specially Designated Global Terrorist (SDGT), а его предлагают перенести в реестр «Иностранных террористических организаций» (FTO). Причём с юридической точки зрения для Афганистана это хуже, чем уже существующий их статус в США.