Госдеп: США пересматривают статус «Талибана»* как террористической организации

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая 21 мая 2025 года на слушаниях в нижней палате Конгресса, заявил, что Вашингтон в настоящий момент рассматривает возможность снятия с афганского движения «Талибан»* статуса террористической организации. На это повлияло, по словам Рубио, освобождение Афганистаном ряда американцев.
«Я полагаю, что этот статус сейчас снова пересматривается, поскольку, как вы знаете, за последние несколько недель мы добились определённого успеха в освобождении некоторых задержанных американцев», — заявил госсекретарь.
В настоящий момент в США «Талибан»* классифицирован как Specially Designated Global Terrorist (SDGT), а его предлагают перенести в реестр «Иностранных террористических организаций» (FTO). Причём с юридической точки зрения для Афганистана это хуже, чем уже существующий их статус в США.
Ранее KP.RU сообщил, что делегация «Талибана»* представлена на Петербургском международном юридическом форуме 2025 года, где встретилась с городской администрацией.
* — движение, признанное в России террористическим.