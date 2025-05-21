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Седокова правильно сменила имидж: как новая стрижка и цвет волос влияют на судьбу

Певица Анна Седокова сообщила поклонникам о наступлении «новой страницы» в ее жизни. Поп-звезда поделилась, что долгое время находилась в состоянии переживаний и грусти, но решила двигаться дальше и сосредоточиться на положительных моментах. Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, певица решила преобразиться внешне и перекрасилась в блондинку. «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, могут ли новый цвет волос или стрижка изменить судьбу.

Певица Анна Седокова сообщила поклонникам о наступлении «новой страницы» в ее жизни. Поп-звезда поделилась, что долгое время находилась в состоянии переживаний и грусти, но решила двигаться дальше и сосредоточиться на положительных моментах. Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, певица решила преобразиться внешне и перекрасилась в блондинку. «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, могут ли новый цвет волос или стрижка изменить судьбу.

Некоторые люди в состоянии стресса делают новую стрижку или решают покрасить волосы, чтобы полностью поменять цикл жизни и начать ее с нуля. При этом в энергетическом поле человека действительно происходит обновление, как в телефоне, рассказала экстрасенс.

— Дело в том, что стрижка и смена цвета волос способны повлиять на энергетический цикл человека, и новая прическа меняет его полностью и обновляет судьбу, — отметила Миронова. — В волосах есть энергия. Они являются нашими проводниками для связи с космосом.

При этом, по словам эксперта, чем длиннее волосы, тем сильнее их сила.

— Если человек делает стрижку на растущую луну, то ему обеспечены карьерный рост, успех и может произойти увеличение внутренних ресурсов, — заверила Миронова.

Наиболее удачными днями для обновления прически являются даты, которые заканчиваются на числа два и четыре, сообщила экстрасенс:

— А самый удачный день недели для подобных процедур — четверг. Он соответствует планете Юпитер и способствует благополучию и процветанию.

По мнению Мироновой, Анна Седокова правильно сделала, что сменила прическу.

— Это даст ей возможность избавиться от тяжелых воспоминаний и начать жить заново, — добавила экстрасенс.

Однако «прошлое» продолжает напоминать певице о себе. Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы требует от звезды 60 миллионов рублей от продажи квартиры, которая была куплена в браке. «ВМ» обсудила с экспертом, есть ли основания для взыскания средств с исполнительницы.