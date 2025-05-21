Седокова правильно сменила имидж: как новая стрижка и цвет волос влияют на судьбу

Певица Анна Седокова сообщила поклонникам о наступлении «новой страницы» в ее жизни. Поп-звезда поделилась, что долгое время находилась в состоянии переживаний и грусти, но решила двигаться дальше и сосредоточиться на положительных моментах. Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, певица решила преобразиться внешне и перекрасилась в блондинку. «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, могут ли новый цвет волос или стрижка изменить судьбу.