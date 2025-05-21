Михалков назвал 3 фильма, которые нужно посмотреть всем молодым людям

«Из последних фильмов вот сейчас то, что мне кажется очень важным, — это “Группа крови”, картина о детях в концлагерях», — заявил режиссер в ходе сессии «Бесогон и право 2.0» на Петербургском международном юридическом форуме, отвечая на вопрос о фильмах, которые должен посмотреть каждый молодой человек.