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Михалков назвал 3 фильма, которые нужно посмотреть всем молодым людям

Режиссер призвал обратить внимание на «Группу крови», «Пять несложных музыкальных пьес» и «Остров».

Источник: Аргументы и факты

Режиссер Никита Михалков назвал фильмы «Группа крови», «Пять несложных музыкальных пьес» и «Остров» обязательными для просмотра молодыми людьми, сообщает ТАСС.

«Из последних фильмов вот сейчас то, что мне кажется очень важным, — это “Группа крови”, картина о детях в концлагерях», — заявил режиссер в ходе сессии «Бесогон и право 2.0» на Петербургском международном юридическом форуме, отвечая на вопрос о фильмах, которые должен посмотреть каждый молодой человек.

Михалков назвал «Пять несложных музыкальных пьес» замечательной картиной, снятой в то время, когда «кинематограф искал смыслы, а не что-то другое».

Режиссер отметил также фильм «Остров» Павла Лунгина, назвав его потрясающим.

Ранее Михалков поделился мнением о фильме «Анора» и сыгравшем в нем актере Юре Борисове.