Михалков назвал 3 фильма, которые нужно посмотреть всем молодым людям

Режиссер Никита Михалков назвал фильмы «Группа крови», «Пять несложных музыкальных пьес» и «Остров» обязательными для просмотра молодыми людьми, сообщает ТАСС.
«Из последних фильмов вот сейчас то, что мне кажется очень важным, — это “Группа крови”, картина о детях в концлагерях», — заявил режиссер в ходе сессии «Бесогон и право 2.0» на Петербургском международном юридическом форуме, отвечая на вопрос о фильмах, которые должен посмотреть каждый молодой человек.
Михалков назвал «Пять несложных музыкальных пьес» замечательной картиной, снятой в то время, когда «кинематограф искал смыслы, а не что-то другое».
Режиссер отметил также фильм «Остров» Павла Лунгина, назвав его потрясающим.
Ранее Михалков поделился мнением о фильме «Анора» и сыгравшем в нем актере Юре Борисове.