«Быстрая радость»: Диетолог отметила связь между чипсами и депрессией

Ранее Life.ru писал, что по мнению диетолога Андрея Бобровского, чипсы и сухарики представляют серьёзную угрозу для здоровья из-за высокого содержания соли, сахара и жиров. Он также предостерегает от употребления этих продуктов с майонезом, называя такое сочетание «холестериновой бомбой». Кетчуп, из-за наличия в нем консервантов, также не является полезной альтернативой, отмечает эксперт.