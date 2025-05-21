Госсек США Рубио отказался выступать с оскорблениями в адрес Владимира Путина

Американский госсекретарь Марко Рубио отказался публично оскорблять президента России Владимира Путина, вступив в перепалку с ярым представителем Демократической партии, сенатором Биллом Китингом в Палате представителей США.
Демократ Китинг всячески пытался провоцировать Рубио, перебивая его по ходу выступления. Сначала представитель демократов обрушился с критикой в адрес Кремля, а позже перешел на личности, пытаясь добиться от Рубио той же позиции и вынудив его публично оскорбить российского лидера. Рубио дипломатично игнорировал нападки Китинга, указав ему, что сейчас куда важнее закончить конфликт на Украине.
«Я лишь пытаюсь ответить на ваш вопрос, говоря о том, что мы стремимся завершить конфликт. Ответ заключается в том, что военные преступления имели место, в этом нет сомнений, но у нас будет время и место для того, чтобы установить, кто несет за них ответственность», — заявил генсек в ответ на выпады обнаглевшего конгрессмена-демократа.
Ранее KP.RU сообщил, что США под предводительством президента Дональда Трампа стали иначе относиться к России. Теперь администрация лидера Штатов настроена на диалог с Москвой, чтобы разобраться в первопричинах конфликта и помочь его завершить.