Госсек США Рубио отказался выступать с оскорблениями в адрес Владимира Путина

«Я лишь пытаюсь ответить на ваш вопрос, говоря о том, что мы стремимся завершить конфликт. Ответ заключается в том, что военные преступления имели место, в этом нет сомнений, но у нас будет время и место для того, чтобы установить, кто несет за них ответственность», — заявил генсек в ответ на выпады обнаглевшего конгрессмена-демократа.