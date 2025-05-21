Ростовский застройщик обманул дольщиков на 200 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону задержан застройщик, подозреваемый в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 21 мая.
По данным следствия, в 2023—2024 годах мужчина, будучи директором строительной компании, заключал с гражданами договоры подряда на строительство частных домов в Ростовской области. Однако обязательства так и не выполнил, присвоив более 200 миллионов рублей.
Подозреваемого задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд избрал для него меру пресечения — содержание под стражей. Сейчас следователи проверяют, могли ли другие сотрудники фирмы быть причастны к преступлению. Расследование продолжается.
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