«Слово должно поражать врага»: В особняке Морозова открылась выставка о военных журналистах

В особняке Морозова открылась выставка-реконструкция «Дело Победы». Видео © VK / PostNews.
На протяжении многих лет в городской усадьбе Морозовых базировалось крупнейшее мировое научное издательство «Наука». В период войны оно было переведено в Казань, однако часть коллектива оставалась работать в Москве — в этих стенах трудились научные редакторы. Заместитель руководителя издательства Михаил Фомин подчеркнул важность сохранения памяти о трудовом подвиге сотрудников в годы военного лихолетья. Директор Дома народов России Анна Полежаева добавила, что экспозиция знакомит посетителей не только с работой научных издателей, но и военных журналистов. За время проведения, с 21 по 23 мая, с экспозицией ознакомятся более тысячи школьников.
«И то, что в деле Победы участвует каждый на своем месте, на фронте и в тылу. Мы хотим донести, что любое слово важно — то, что человек говорит, как он думает. Девиз проекта — “Каждое слово должно бить по врагу”, — отметил Фомин.
Ранее Life.ru сообщал, что в Луганскую Народную Республику впервые приедет уникальный передвижной музей «Поезд Победы». По данным Министерства образования и науки ЛНР, состав с иммерсивной инсталляцией, позволяющей полностью окунуться в атмосферу исторических событий, прибудет 22 мая. Экспозиция занимает 10 тематических вагонов, где на площади 400 квадратных метров представлены 4000 подлинных артефактов военного времени.