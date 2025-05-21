«Слово должно поражать врага»: В особняке Морозова открылась выставка о военных журналистах

На протяжении многих лет в городской усадьбе Морозовых базировалось крупнейшее мировое научное издательство «Наука». В период войны оно было переведено в Казань, однако часть коллектива оставалась работать в Москве — в этих стенах трудились научные редакторы. Заместитель руководителя издательства Михаил Фомин подчеркнул важность сохранения памяти о трудовом подвиге сотрудников в годы военного лихолетья. Директор Дома народов России Анна Полежаева добавила, что экспозиция знакомит посетителей не только с работой научных издателей, но и военных журналистов. За время проведения, с 21 по 23 мая, с экспозицией ознакомятся более тысячи школьников.