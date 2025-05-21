Участие во втором потоке программы «Время героев» примут 85 ветеранов СВО

Согласно заявлению первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, в 2025 году заявки на участие в программе подали более 21 тысячи российских бойцов. Они добавились к 44 тысячам военнослужащих, которые подали обращение в прошедшем 2024 году.