Участие во втором потоке программы «Время героев» примут 85 ветеранов СВО

Участие во втором потоке президентской образовательной программы «Время героев» примут 85 человек, которые являются ветеранами специальной военной операции (СВО) на Украине. Решение о количестве участников было принято в ходе заседания общественного совета программы.
«На заседании его члены подвели итоги набора на второй поток программы, который стартовал в ноябре прошлого года: его участниками станут 85 человек», — говорится в сообщении на сайте «Времени героев».
Согласно заявлению первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, в 2025 году заявки на участие в программе подали более 21 тысячи российских бойцов. Они добавились к 44 тысячам военнослужащих, которые подали обращение в прошедшем 2024 году.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что программа «Время героев» позволит большему количеству ветеранов и участников СВО занимать посты в органах власти РФ.