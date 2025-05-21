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Участие во втором потоке программы «Время героев» примут 85 ветеранов СВО

Совет «Времени героев» утвердил число участников второго потока президентской программы для ветеранов спецоперации на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Участие во втором потоке президентской образовательной программы «Время героев» примут 85 человек, которые являются ветеранами специальной военной операции (СВО) на Украине. Решение о количестве участников было принято в ходе заседания общественного совета программы.

«На заседании его члены подвели итоги набора на второй поток программы, который стартовал в ноябре прошлого года: его участниками станут 85 человек», — говорится в сообщении на сайте «Времени героев».

Согласно заявлению первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, в 2025 году заявки на участие в программе подали более 21 тысячи российских бойцов. Они добавились к 44 тысячам военнослужащих, которые подали обращение в прошедшем 2024 году.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что программа «Время героев» позволит большему количеству ветеранов и участников СВО занимать посты в органах власти РФ.