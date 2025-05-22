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В Крыму отключат газ в шести селах под Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. В шести селах Симферопольского района будет приостановлена подача газа в связи с выполнением пусконаладочных работ в следующий четверг, 22 мая. Об этом предупреждает предприятие «Крымгазсети».

Источник: РИА "Новости"

«Симферопольское управление “Крымгазсети” информирует о приостановлении подачи газа 22 мая 2025 года с 8:00 часов связи с производством работ», — говорится в Telegram-канале предприятия.

Восстановить газоснабжение планируется в тот же день, с 15:00 при условии стопроцентного допуска газовщиков к оборудованию для производства пусконаладочных работ, отметили в пресс-службе.

Отключению подлежат абоненты шестнадцати улиц в селе Фонтаны, восьми улиц в селе Чистенькое, также без газоснабжения временно останется станция Чистенькая. Не будет в следующий четверг газа в домах жителей села Трехпрудное — всего девятнадцать улиц и СПК «Родничок».

В Трудолюбово отключение затронет четыре улицы, в Камышинке — две, а в Новозбурьевке — восемь.

14 мая в селе Вершинное Сакского района Крыма ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения. Газовую конфорку зажгли в одном из жилых домов по улице Дружбы. В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6 570 домов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.