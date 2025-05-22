В Крыму отключат газ в шести селах под Симферополем

«Симферопольское управление “Крымгазсети” информирует о приостановлении подачи газа 22 мая 2025 года с 8:00 часов связи с производством работ», — говорится в Telegram-канале предприятия.
Восстановить газоснабжение планируется в тот же день, с 15:00 при условии стопроцентного допуска газовщиков к оборудованию для производства пусконаладочных работ, отметили в пресс-службе.
Отключению подлежат абоненты шестнадцати улиц в селе Фонтаны, восьми улиц в селе Чистенькое, также без газоснабжения временно останется станция Чистенькая. Не будет в следующий четверг газа в домах жителей села Трехпрудное — всего девятнадцать улиц и СПК «Родничок».
В Трудолюбово отключение затронет четыре улицы, в Камышинке — две, а в Новозбурьевке — восемь.
14 мая в селе Вершинное Сакского района Крыма ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения. Газовую конфорку зажгли в одном из жилых домов по улице Дружбы. В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6 570 домов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.