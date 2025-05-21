В России хотят утвердить День взятия Парижа в 1812 году

«Проектом федерального закона “O внесении изменения в статью 1 ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах России” предлагается установить новый день воинской славы России — 31 марта — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов”, — сказано в тексте.
По мнению авторов, утверждение такого праздника должно помочь воспитанию молодёжи в духе патриотизма, а также напомнить о великой исторической дате прошлой эпохи. Кроме того, предполагается, что это воспрепятствует фальсификации истории о событиях 1812 года, когда иностранные войска во главе с французским императором Наполеоном I Бонапартом вторглись в Российскую Империю.
Дата выбрана в привязке к событию подписания капитуляции Парижа, что произошло 19 (31) марта 1814 года в селении Лавилет. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, именно российская армия своей победой над Наполеоном смогла помочь многим европейским государствам обрести утраченную независимость.
Ранее сообщалось, что реставраторы Эрмитажа продолжают работы над знаменитым полотном «Святой Себастьян» кисти Тициана. Они уже выяснили, кто скрывается под одним из самых загадочных картин XVI века. Холст прошёл рентгеновское исследование, сейчас специалисты с высокой точностью очищают его от потемневшего лака.