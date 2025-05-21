В России хотят утвердить День взятия Парижа в 1812 году

В России нужно могут новый праздник — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года. И отмечать его хотят 31 марта. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, а также рядом сенаторов. Законопроект уже внесён в Госдуму на рассмотрение.