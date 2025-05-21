Оксана Самойлова: «Когда у меня плохое настроение, я порчу его и Джигану»

Пара блогера и бизнесвумен Оксаны Самойловой и рэпера Джигана считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Однако не всегда многодетная мама пребывает в хорошем настроении. На премии телеканала RU TV она рассказала корреспонденту KP.RU, что делает в таком случае.
Пару попросили поделиться мнением относительно недавнего высказывания актера Виталия Гогунского, который говорил, что женщина не может находиться рядом с мужчиной в плохом настроении. Супруги предположили, что эту фразу могли вырвать из контекста или смонтировать ролик таким образом.
«(Когда плохое настроение) обычно порчу его Денису. Как все женщины: если у меня плохое, то и у него плохое должно быть. У меня редко бывает плохое настроение, честно говоря. Да, ну не редко бывает плохое. Я слишком веселая и жизнерадостная», — призналась Оксана.
Похоже, это действительно так, ведь на ситуацию с задержанием их наследников полицией Дубая Оксана, по ее собственному признанию, отреагировала со смехом. Сайт KP.RU подробно писал о произошедшем.