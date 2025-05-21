Оксана Самойлова: «Когда у меня плохое настроение, я порчу его и Джигану»

«(Когда плохое настроение) обычно порчу его Денису. Как все женщины: если у меня плохое, то и у него плохое должно быть. У меня редко бывает плохое настроение, честно говоря. Да, ну не редко бывает плохое. Я слишком веселая и жизнерадостная», — призналась Оксана.