Дима Билан оценил участие певца SHAMAN в Интервидении: «Гордость берет»

«Я не знаю саму историю, как это было выбрано. Было какое-то голосование. Я думаю, что, конечно, он наделал очень много шума. Он абсолютно вовремя оказался в пространстве музыкальном, в плоскости. То, что он делает, это все энергично, это все достаточно здорово, это сильно. Да, меня какая-то гордость даже берет», — сказал Дима в ответ на вопрос об участии Ярослава Дронова в Интервидении.