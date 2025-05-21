Дима Билан оценил участие певца SHAMAN в Интервидении: «Гордость берет»

Российский певец Дима Билан оценил участие своего коллеги, исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) в музыкальном конкурсе Интервидение. Об этом он сказал в беседе с KP.RU на премии телеканала RU TV.
Артист заявил, что Дронов очень вовремя оказался в музыкальном пространстве с собственным творчеством. Билан признался, что композиции SHAMAN ему нравятся.
«Я не знаю саму историю, как это было выбрано. Было какое-то голосование. Я думаю, что, конечно, он наделал очень много шума. Он абсолютно вовремя оказался в пространстве музыкальном, в плоскости. То, что он делает, это все энергично, это все достаточно здорово, это сильно. Да, меня какая-то гордость даже берет», — сказал Дима в ответ на вопрос об участии Ярослава Дронова в Интервидении.
К слову, сам Билан не стал отказываться от потенциального участия в конкурсе, хоть и считает, что уже все доказал. Певец отметил, что если ему когда-то поступит предложение, то может быть, он подумает.
На днях стало известно, что Ярослав Дронов представит Россию на музыкальном конкурсе Интервидение. Об этом объявили в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.