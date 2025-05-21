Стало известно, где похоронят погибшего на рыбалке артиста Нефедова

Заслуженного артиста России Владимира Нефедова, который скончался в возрасте 77 лет, похоронят рядом с родителями. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил директор Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики им. П. И. Чайковского Алексей Фомин.
«Прощание пройдет 22 мая в 9 часов по местному времени (8:00 мск) в Театре оперы и балета. Похоронен будет в этот же день рядом со своими родителями», — сказал директор учреждения.
Ранее стало известно, как на рыбалке погиб Нефедов.
Актер окончил Уральскую государственную консерваторию. В Ижевск он приехал в 1978 году. Нефедов наиболее известен по ролям в спектаклях «Табачный капитан», «Бабий бунт», «Баядер» и «Севильский цирюльник».
Ранее стало известно, что мексиканская актриса театра, кино и телевидения, звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Аурора Клавель скончалась 19 мая.