Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин призвал считать геноцидом уничтожение культурного наследия

По мнению главы СКР, в понятие геноцида нужно также включить запрет на использование национального языка.

Источник: Аргументы и факты

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума высказался за расширение понятия геноцида и включение в него уничтожения культурного наследия, а также запрета на использование национального языка.

«Считаем, что нужно расширить понятие геноцида, включив в него запрет на пользование национальным языком и уничтожение культурного наследия», — цитирует главу СКР ТАСС.

Бастрыкин сообщил об обсуждении соответствующего предложения. По словам главы СКР, также обсуждается возможность посмертного суда над нацистскими преступниками.

Ранее стало известно о поручении главы СКР возбудить уголовное дело в связи с актом вандализма в отношении мемориала «Бронзовый солдат» в столице Эстонии.