Бастрыкин призвал считать геноцидом уничтожение культурного наследия

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума высказался за расширение понятия геноцида и включение в него уничтожения культурного наследия, а также запрета на использование национального языка.
«Считаем, что нужно расширить понятие геноцида, включив в него запрет на пользование национальным языком и уничтожение культурного наследия», — цитирует главу СКР ТАСС.
Бастрыкин сообщил об обсуждении соответствующего предложения. По словам главы СКР, также обсуждается возможность посмертного суда над нацистскими преступниками.
Ранее стало известно о поручении главы СКР возбудить уголовное дело в связи с актом вандализма в отношении мемориала «Бронзовый солдат» в столице Эстонии.