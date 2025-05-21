«Ты недостаточно умен»: Трамп отчитал репортера в Белом доме за вопрос о самолете

Президент США Дональд Трамп отчитал репортера в Белом доме за вопрос о самолете, который американскому президенту подарил Катар. Об этом в среду, 21 мая, сообщает телеканал Fox News.
Трамп также посоветовал журналисту заняться расследованием якобы геноцида белых фермеров в Южно-Африканской Республике.
— Ты ужасный репортер. Во-первых, ты не имеешь того, что нужно, чтобы заниматься этой работой. Ты недостаточно умен. Ты затронул тему о самолете, который был передан ВВС США, что очень хорошо. Они также дали 5,1 триллиона долларов инвестиций в дополнение к самолету, — цитирует американского лидера Fox News.
Ранее газета The New York Times вышла со статьей о том, что в мире есть всего восемь самолетов, способных заменить устаревший борт Дональда Трампа. Журналисты уточнили, что речь идет о последних VIP-версиях бортов Boeing 747, которые можно было бы в короткий срок переоборудовать в Air Force One.
Дональд Трамп согласился принять от королевской семьи Катара самолет Boeing 787−8 в эксклюзивной комплектации. Эксперт Роман Гусаров рассказал «Вечерней Москве», на каких самолетах летают главы государств.