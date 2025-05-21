Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ты недостаточно умен»: Трамп отчитал репортера в Белом доме за вопрос о самолете

Президент США Дональд Трамп отчитал репортера в Белом доме за вопрос о самолете, который американскому президенту подарил Катар. Об этом в среду, 21 мая, сообщает телеканал Fox News.

Президент США Дональд Трамп отчитал репортера в Белом доме за вопрос о самолете, который американскому президенту подарил Катар. Об этом в среду, 21 мая, сообщает телеканал Fox News.

Трамп также посоветовал журналисту заняться расследованием якобы геноцида белых фермеров в Южно-Африканской Республике.

— Ты ужасный репортер. Во-первых, ты не имеешь того, что нужно, чтобы заниматься этой работой. Ты недостаточно умен. Ты затронул тему о самолете, который был передан ВВС США, что очень хорошо. Они также дали 5,1 триллиона долларов инвестиций в дополнение к самолету, — цитирует американского лидера Fox News.

Ранее газета The New York Times вышла со статьей о том, что в мире есть всего восемь самолетов, способных заменить устаревший борт Дональда Трампа. Журналисты уточнили, что речь идет о последних VIP-версиях бортов Boeing 747, которые можно было бы в короткий срок переоборудовать в Air Force One.

Дональд Трамп согласился принять от королевской семьи Катара самолет Boeing 787−8 в эксклюзивной комплектации. Эксперт Роман Гусаров рассказал «Вечерней Москве», на каких самолетах летают главы государств.