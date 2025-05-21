Тюльпановые деревья с запахом гнили возрастом 100 миллионов лет зацвели в Сочи

В сочинском парке «Южные культуры» началось цветение редких лириодендронов — древних тюльпановых деревьев, возраст которых достигает 100 миллионов лет. Об этом сообщили в пресс-службе дендропарка.
Первым расцвел китайский лириодендрон, занесенный в Красную книгу. Его массивные деревья покрылись листвой, напоминающей кленовую по форме, а среди зелени распустились зелено-желтые тюльпановидные цветы с характерными «ромашками» в центре. Эти цветки источают специфический гнилостный аромат, который, как поясняют специалисты парка, играет свою роль в природном цикле растения.
Следом начал цветение лириодендрон тюльпановый, происходящий из Северной Америки. Его чашечковидные цветки, в отличие от китайского собрата, обладают приятным запахом, напоминающим аромат свежего огурца. Эксперты отмечают, что этому виду требуется не менее 15 лет, прежде чем он впервые зацветет.
Как подчеркивают специалисты дендропарка, оба вида лириодендронов имеют сходство с магнолией, что делает их особенно привлекательными для наблюдателей.
— Да, тюльпанное дерево — ее близкая родственница, но разошлись они около 100 миллионов лет назад, — сообщили в Telegram-канале парка «Южные культуры».
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