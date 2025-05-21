Тюльпановые деревья с запахом гнили возрастом 100 миллионов лет зацвели в Сочи

Первым расцвел китайский лириодендрон, занесенный в Красную книгу. Его массивные деревья покрылись листвой, напоминающей кленовую по форме, а среди зелени распустились зелено-желтые тюльпановидные цветы с характерными «ромашками» в центре. Эти цветки источают специфический гнилостный аромат, который, как поясняют специалисты парка, играет свою роль в природном цикле растения.