Алсу ответила завистникам: «Я всем все прощаю»

«Не все меня любят, находится и ложка дегтя, конечно же. В шоу-бизнесе, ну, может, за спиной что-то говорят, я не знаю. Я, честно, если можно по себе сказать, я очень добрый человек. Я никому не желаю плохого. Я всем все прощаю. Я выбрасываю весь негатив из своей жизни. И хочу окружать себя только позитивом», — рассказала артистка.