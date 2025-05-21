Алсу ответила завистникам: «Я всем все прощаю»

Певица Алсу рассказала о своих хейтерах и завистниках на дорожке премии телеканала RU TV. Об этом сообщает корреспондент KP.RU.
По словам Алсу, иногда встречаются люди, которым она не нравится, но при этом она сама не держит ни на кого зла. Она отмечает, что не желает людям плохого и не любит негатив.
«Не все меня любят, находится и ложка дегтя, конечно же. В шоу-бизнесе, ну, может, за спиной что-то говорят, я не знаю. Я, честно, если можно по себе сказать, я очень добрый человек. Я никому не желаю плохого. Я всем все прощаю. Я выбрасываю весь негатив из своей жизни. И хочу окружать себя только позитивом», — рассказала артистка.
Еще одним гостем премии стал певец Дима Билан. В ходе беседы с журналистом KP.RU он оценил участие своего коллеги, исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) в музыкальном конкурсе Интервидение.