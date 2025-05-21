Любовницу американского миллионера Делани обвинили в убийстве его жены в Бельгии

Тайная интрижка американского миллионера Криса Делани с его помощницей стала достоянием общественности после расправы над его женой в Бельгии. Подробности произошедшего приводит The Wall Street Journal.
63-летний Делани жил с супругой Кармель в Брюсселе с 2017 года. 17 марта, вернувшись домой, он обнаружил ее бездыханной, но, не владея французским языком, не смог сообщить о случившемся полиции. Вместо этого он позвонил своей бельгийской помощнице Грит, которая передала информацию властям.
Сначала следствие посчитало, что Кармель стала жертвой вооруженного ограбления. Записи камер наблюдения зафиксировали нападение злоумышленника в маске, вооруженного ножом, а также его побег с тремя дорогими парами часов. Однако версия изменилась после того, как друг Грит сообщил, что она состоит в отношениях с Крисом.
По словам информатора, в разговоре с ним женщина намекнула на свою причастность. Полицейские провели обыск в ее доме и конюшне, где обнаружили похищенные часы. Грит была задержана 4 апреля.
Следствие пока не установило мотив преступления. Известно, что Грит недавно перенесла операцию из-за рака молочной железы, а также состоит в браке. Криса допросили, но обвинений ему не предъявили. Он занимал пост президента регионального подразделения компании Goodyear около 10 лет, а Грит работала его помощницей. После произошедшего их обоих уволили.
У супругов Делани осталось четверо детей. Друг семьи Джеймс Лафферти отметил, что, несмотря на тайную связь, Крис искренне любил Кармель и не желал ей зла. Полиция продолжает расследование, передает WSJ.
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