Любовницу американского миллионера Делани обвинили в убийстве его жены в Бельгии

Следствие пока не установило мотив преступления. Известно, что Грит недавно перенесла операцию из-за рака молочной железы, а также состоит в браке. Криса допросили, но обвинений ему не предъявили. Он занимал пост президента регионального подразделения компании Goodyear около 10 лет, а Грит работала его помощницей. После произошедшего их обоих уволили.