Доказано сопровождение рождения молний гамма-вспышками

Обнаружение гамма-всплесков, как отмечают Цутия и другие ученые, вызвало большое число дискуссий и обсуждений, связанных как с возможными механизмами формирования этих вспышек, так и с тем, порождаются ли они на самом деле разрядами молний. Эти сомнения исследователей связаны с тем, что для формирования столь мощных вспышек гамма-волн необходимо «разогнать» очень большое число электронов до околосветовых скоростей, что крайне сложно сделать в плотной земной атмосфере.