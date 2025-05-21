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Фигуристка Жилина вернула в ФФККР миллион рублей

Средства выплачены в качестве компенсации за подготовку.

Источник: Аргументы и факты

Получившая паспорт Азербайджана фигуристка Вероника Жилина выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) порядка одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что победительница Финала Гран-при России среди юниоров вернула средства за два сезона (2023/24 и 2024/25) и три календарных года, которые были получены в статусе кандидата в сборную РФ.

Помимо этого, 17-летняя Жилина возместила средства, потраченные на изготовление костюмов для выступлений.

Напомним, ранее в этом месяце спортсменка сообщила в соцсетях, что получила паспорт Азербайджана и теперь ожидает перехода в сборную этой страны. Она заявила, что в будущем будет счастлива представлять Азербайджан.