Фигуристка Жилина вернула в ФФККР миллион рублей

Получившая паспорт Азербайджана фигуристка Вероника Жилина выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) порядка одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Уточняется, что победительница Финала Гран-при России среди юниоров вернула средства за два сезона (2023/24 и 2024/25) и три календарных года, которые были получены в статусе кандидата в сборную РФ.
Помимо этого, 17-летняя Жилина возместила средства, потраченные на изготовление костюмов для выступлений.
Напомним, ранее в этом месяце спортсменка сообщила в соцсетях, что получила паспорт Азербайджана и теперь ожидает перехода в сборную этой страны. Она заявила, что в будущем будет счастлива представлять Азербайджан.