Во второй поток президентской программы «Время героев» попали 85 участников

Общественный совет контролирует открытость и честность отбора участников. На заседании члены совета утвердили 85 кандидатов на второй поток. Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента, заявил, что 21 644 бойца подали заявки на обучение. Это значительно больше, чем в прошлом году. Более 60% из них успешно прошли все этапы отбора, учитывая воинские заслуги и управленческий опыт.