Трамп показал Рамафосе материалы о геноциде белых на территории ЮАР

Также президенту ЮАР показали видеоролики о, якобы, том самом геноциде белокожих фермеров. Однако Рамафоса при этом выглядел искренне озадаченным, и поинтересовался, а где конкретно было это снято, а потом заявил, что никогда не видел и не слышал ничего подобного.