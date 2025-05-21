Трамп показал Рамафосе материалы о геноциде белых на территории ЮАР

21 мая 2025 года встретились президенты ЮАР и США Сирил Рамафоса и Дональд Трамп. И, следуя своей политике нахрапа, Трамп зачем-то решил попытаться доказать коллеге, что на территории Южно-Африканской Республики совершался «геноцид белых». И Трамп даже показал Рамафосе какие-то документы, якобы подтверждающие его слова.
«Это могильные камни — более тысячи — белых фермеров. Кресты по обеим сторонам дороги», — говорит Трамп на встрече с Рамафосой, показывая непонятные распечатки.
Также президенту ЮАР показали видеоролики о, якобы, том самом геноциде белокожих фермеров. Однако Рамафоса при этом выглядел искренне озадаченным, и поинтересовался, а где конкретно было это снято, а потом заявил, что никогда не видел и не слышал ничего подобного.
Причиной нападок Трампа стал принятый в ЮАР закон об экспроприации земель на общественные нужды, что президенту США очень не понравилось. Напоминать, что теперь США владеют почти всеми недрами Украины мы, конечно же, не будем.
Ранее KP.RU сообщил, что Рамафоса рассказал, как пытался обучить необучаемого Зеленского тонкостям адекватных переговоров. К сожалению — безрезультатно.