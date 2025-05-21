Стало известно о судьбе угрожавшей убийством третьекласснику учительницы

Учительницу начальных классов лицея в Саратове, которая пригрозила убийством ученику и надела ведро на голову, уволили. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в Сети появилось видео, на котором педагог надела на голову третьекласснику ведро для мусора и угрожала убить из-за того, что он отказался выплюнуть жвачку на уроке.
Также сообщалось, что по данному факту начал проверку Следственный комитет.
Ранее стало известно, что в Приморье учительница натравила школьников на ученика за то, что тот пожаловался на нее родителям. Педагога также уволили после внутренней проверки.