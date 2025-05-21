В Шахтах задержали двух горе-угонщиков

В Шахтах задержали двух местных жителей, пытавшихся угнать ВАЗ-21065. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
В полицию обратился владелец автомобиля. Мужчина сообщил, что вечером оставил свою «шестерку» у дома, а утром машины на месте не оказалось. Благодаря оперативной работе правоохранителей, подозреваемых — 22-летнего и 28-летнего ранее судимых мужчин — задержали в тот же день. Как выяснилось, злоумышленники просто хотели «прокатиться с ветерком».
— Преступники вскрыли замок ножом, завели машину, соединив провода, но далеко уехать не смогли — заблокированный руль поставил крест на их планах, — пояснили в полиции.
Оставив автомобиль на обочине, неудачливые угонщики скрылись. В ходе расследования выяснилось, что в ту же ночь они совершили еще две аналогичные попытки угона.
Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Оба находятся под стражей. Если их вина будет доказана, любителям «бесплатных покатушек» грозит до семи лет лишения свободы.
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