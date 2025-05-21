В Шахтах задержали двух горе-угонщиков

В полицию обратился владелец автомобиля. Мужчина сообщил, что вечером оставил свою «шестерку» у дома, а утром машины на месте не оказалось. Благодаря оперативной работе правоохранителей, подозреваемых — 22-летнего и 28-летнего ранее судимых мужчин — задержали в тот же день. Как выяснилось, злоумышленники просто хотели «прокатиться с ветерком».