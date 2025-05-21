Робот Арди не смог присесть на юрфоруме по просьбе Бастрыкина

Робот Арди не смог присесть по просьбе Бастрыкина. Видео © Telegram/Абзац.
Во время встречи с человекоподобным роботом на форуме Бастрыкин попросил его присесть и даже несколько раз продемонстрировал, как это делается. Арди в ответ задал уточняющий вопрос, однако выполнить просьбу так и не смог.
«У Арди подвижная мимика, руки, кисти, пальцы, торс. Ноги — статичны», — рассказали в компании.
Разработчики отметили, что в будущем возможна доработка робота, однако сейчас основной акцент делается на промышленных роботах — коллаборативных манипуляторах.
Ранее Life.ru писал, что в 2024 году российские компании увеличили производство промышленных роботов в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Государство активно поддерживает исследования и разработку новых моделей промышленной робототехники. Это поможет предприятиям лучше освоить методику работы с почти двумя десятками механизмов.