В Крыму неделю спасают выбросившегося на берег дельфина Бублика

Life.ru сообщал, как ранее команда спасла другого дельфина-белобочку в Балаклаве. У него пасть и хвост едва не перерезало леской. В итоге неравнодушные люди полностью убрали леску, включая те её части, которые находились в ранах. После этого дельфину оказали ветеринарную помощь. Он охотно съел рыбу с добавленной жидкостью и начал активно плавать.