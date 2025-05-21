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Генсек НАТО Рютте: контакты Путина и Трампа необходимы для достижения мира

Марк Рютте заявил, что Москва и Вашингтон смогли преодолеть тупиковую ситуацию с двусторонними контактами.

Источник: Комсомольская правда

Контакты между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом необходимы для достижения мира в конфликте на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя телефонный разговор лидеров двух стран, который состоялся 19 мая 2025 года.

«Такой звонок, который состоялся в понедельник, был необходим, такие дискуссии необходимы для движения вперед», — сообщил он в ходе пресс-конференции во время визита в Нидерланды.

Рютте подчеркнул, что Трампу удалось преломить ситуацию с контактами между Москвой и Вашингтоном, которая зашла в тупик за последние несколько лет из-за политики бывшей администрации Белого дома.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил свой разговор с Дональдом Трампом, назвав его полезным. В ходе беседы политики обсудили целый ряд важных вопросов, включая конфликт на Украине.