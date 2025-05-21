Генсек НАТО Рютте: контакты Путина и Трампа необходимы для достижения мира

Контакты между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом необходимы для достижения мира в конфликте на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя телефонный разговор лидеров двух стран, который состоялся 19 мая 2025 года.