В РПЦ придумали, как снизить число разводов в России

По данным ВЦИОМ, в первом полугодии 2024 года Россия вышла на третье место в мире по количеству разводов — восемь из десяти заключенных браков распадались. В ответ на эту тревожную статистику предлагается индивидуальный подход к каждой кризисной семье. Программа начинается с анонимного анкетирования для выявления причин разлада, после чего разрабатывается персональный план помощи. Он может включать содействие в трудоустройстве, лечение от алкогольной и наркотической зависимости, социальную поддержку, а также консультации психологов и духовных наставников.
Особое внимание в предложении комиссии уделяется защите интересов детей. Как отметил представитель РПЦ, если сохранить семью не удаётся, все последующие решения должны приниматься с учётом прежде всего детских интересов. В настоящее время эта инициатива рассматривается как потенциальный элемент государственной семейной политики, направленной на укрепление института семьи и сохранение кровнородственных связей.
Ранее Life.ru рассказывал, что общественная организация «Отцы рядом» предложила закрепить в российском законодательстве понятие «интересы ребёнка», чтобы исключить таким образом правовую неопределённость при разводе родителей. Председатель движения направил соответствующий запрос главе Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.