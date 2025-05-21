В РПЦ придумали, как снизить число разводов в России

По данным ВЦИОМ, в первом полугодии 2024 года Россия вышла на третье место в мире по количеству разводов — восемь из десяти заключенных браков распадались. В ответ на эту тревожную статистику предлагается индивидуальный подход к каждой кризисной семье. Программа начинается с анонимного анкетирования для выявления причин разлада, после чего разрабатывается персональный план помощи. Он может включать содействие в трудоустройстве, лечение от алкогольной и наркотической зависимости, социальную поддержку, а также консультации психологов и духовных наставников.