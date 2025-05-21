«Лепила трое суток»: Солистка «Винтажа» Анна Плетнева удивила платьем из бумажных стикеров

«Я лепила это трое суток. И меня уже ободрали как липку. Бесконечно наряд клеился, при том, что у меня был достаточно плотный график. Но каждый раз, когда я заходила домой, я старалась успеть и я это сделала. Сегодня это платье посвящено вам, мои дорогие журналисты, потому что за кадром вы. Именно благодаря вам все знают плохую девочку и все ее любят», — рассказала Плетнева.