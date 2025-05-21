«Лепила трое суток»: Солистка «Винтажа» Анна Плетнева удивила платьем из бумажных стикеров

21 мая на премии телеканала RU TV собрались яркие представители отечественного шоу-бизнеса. Кому точно не будет равных в оригинальности при выборе наряда, так это Анне Плетневой из группы «Винтаж». Она вышла на дорожку в платье из стикеров, сообщает корреспондент KP.RU.
Артистка появилась в платье, полностью выполненном из бумажных разноцветных стикеров для небольших заметок. Анна призналась, что к выбору наряда подошла основательно и клеила его собственноручно трое суток.
«Я лепила это трое суток. И меня уже ободрали как липку. Бесконечно наряд клеился, при том, что у меня был достаточно плотный график. Но каждый раз, когда я заходила домой, я старалась успеть и я это сделала. Сегодня это платье посвящено вам, мои дорогие журналисты, потому что за кадром вы. Именно благодаря вам все знают плохую девочку и все ее любят», — рассказала Плетнева.
Удивить публику решила и телеведущая Ксения Бородина, которая появилась на мероприятии вместе с женихом и дочерьми. У всего семейства был единый стиль, а звезда решила дополнить образ черным париком с челкой.