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Украинские радикалы осквернили храм УПЦ в Хмельницком

Неизвестные сорвали визит митрополита Онуфрия, облив ворота Николаевского собора кровью.

Источник: Аргументы и факты

На западе Украины радикалы осквернили Николаевский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ), куда должен был приехать митрополит УПЦ Онуфрий для проведения богослужения. Об этом пишет «Союз православных журналистов» в своем Telegram-канале.

Как отмечается в публикации, рядом с храмом радикалы разместили мусоровозы и автомобили по перевозке нечистот. Кроме того, один из активистов облил ворота святыни свиной кровью. В результате богослужение не состоялось.

Также сообщается, что за несколько часов до начала богослужения радикалы вместе с депутатом Хмельницкого облсовета Виктором Бурлыком призывали местных жителей заблокировать Николаевский собор, чтобы помешать проведению службы.

Напомним, ранее стало известно, что приверженцы раскольнической ПЦУ захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы, принадлежавший канонической УПЦ, в городе Заставна Черновицкой области.