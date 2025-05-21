В Национальном центре «Россия» презентовали «Клуб создателей смыслов»

«Национальный центр “Россия” создан президентом для демонстрации главных достижений нашей страны, а значит, является и точкой опоры для наших вузов. Здесь, в центре исторического и культурного наследия, традиций и технологий, мы не только говорим о будущем, но и вместе создаём его — через повышение качества образования, единство ценностей и стремление к нашим общим целям», — отметила заместитель генерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина.