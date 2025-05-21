Россиянина освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме

За это время несколько операторов колл-центров, оставшихся на свободе после операции полицейских трех стран, сумели срочно переправить на территорию Таиланда несколько групп пленников, перевезя их через границу и бросив на таиландской стороне. Некоторые бывшие пленники колл-центров самостоятельно переправились через границу в Таиланд. Все эти люди были арестованы, как нелегально перешедшие государственную границу, и после нескольких дней, а иногда недель в иммиграционном центре временного содержания, депортированы в свои страны. Среди таких самостоятельных беглецов в разное время оказались двое россиян — один мужчина и одна женщина, впоследствии депортированные в Россию.