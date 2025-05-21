Президент Финляндии заявил, что посредников по Украине стало больше: о ком идёт речь

По словам Стубба, Европа присоединилась к посредничеству по Украине к Соединенным Штатам, которые не отказались от своей роли в урегулировании боевых действий. Президент Финляндии отметил, что европейские государства хотят присоединиться к обсуждению полного прекращения огня на Украине и достижению мира.