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Президент Финляндии заявил, что посредников по Украине стало больше: о ком идёт речь

Стубб: Страны Европы тоже стали посредниками в переговорах по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы теперь тоже выступают в качестве посредников в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом в интервью телерадиокомпании Yle заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует», — отметил он.

По словам Стубба, Европа присоединилась к посредничеству по Украине к Соединенным Штатам, которые не отказались от своей роли в урегулировании боевых действий. Президент Финляндии отметил, что европейские государства хотят присоединиться к обсуждению полного прекращения огня на Украине и достижению мира.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что Европа вряд ли может быть посредником в урегулировании конфликта из-за своей проукраинской позиции.